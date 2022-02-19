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Лука Дончич назвал игрока, которого хочет видеть в «Далласе»

Лука Дончич назвал игрока, которого хочет видеть в «Далласе»
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич признался, что хотел бы видеть в «Далласе» своего соотечественника Горана Драгича.

«Мой отец был его наставником. И вообще это мой приятель, а все хотят, чтобы их приятели выступали с ними в одной команде», — приводит слова Дончича The Dallas Morning News.

Не так давно стало известно, что «Сан-Антонио Спёрс» достиг договорённости с Драгичем о выкупе контракта, которого выменял перед дедлайном у «Торонто Рэпторс». Игрок станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду. Позже известный инсайдер Эдриан Войнаровски назвал основного претендента на подписание Драгича на рынке выкупа, а также назвал четыре команды, куда он мог бы перейти, но с меньшей вероятностью.

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