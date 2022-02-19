Дом Дрэймонда Грина ограбили во время Супербоула. Названа сумма ущерба

Дом форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина был ограблен во время поездки игрока на Супербоул НФЛ 2022 года, сообщает TMZ Sports. Супербоул проходил в Инглвуде 13 февраля, дом Грина также находится в этом районе.



За время отсутствия игрока дома злоумышленники проникли внутрь через окно и украли множество ценных вещей. Суммарный ущерб баскетболисту оценивается более чем в $ 1 млн.



В нынешнем сезоне НБА Грин принял участие в 34 встречах, набирая в среднем 79 очка и совершая 7,6 подбора.



Ранее сообщалось, что Грин заключил долгосрочный контракт с ТВ-компанией Turner Sports и теперь будет периодически появляться в шоу Inside the NBA на TNT, а также участвовать в журналистских проектах The Arena и Bleacher Report.

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