Дом Дрэймонда Грина ограбили во время Супербоула. Названа сумма ущерба
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Дом форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина был ограблен во время поездки игрока на Супербоул НФЛ 2022 года, сообщает TMZ Sports. Супербоул проходил в Инглвуде 13 февраля, дом Грина также находится в этом районе.
За время отсутствия игрока дома злоумышленники проникли внутрь через окно и украли множество ценных вещей. Суммарный ущерб баскетболисту оценивается более чем в $ 1 млн.
В нынешнем сезоне НБА Грин принял участие в 34 встречах, набирая в среднем 79 очка и совершая 7,6 подбора.
Ранее сообщалось, что Грин заключил долгосрочный контракт с ТВ-компанией Turner Sports и теперь будет периодически появляться в шоу Inside the NBA на TNT, а также участвовать в журналистских проектах The Arena и Bleacher Report.
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