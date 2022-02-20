Гомельский оценил громкие обмены Симмонса, Хардена, Порзингиса и Макколлума в НБА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о последних обменах в Национальной баскетбольной ассоциации. Гомельский коснулся переходов Бена Симмонса в «Бруклин Нетс», Джеймса Хардена в «Филадельфию Сиксерс», Кристапса Порзингиса в «Вашингтон Уизардс» и Си Джей Макколлума в «Нью-Орлеан Пеликанс»



«Это очень субъективно. То, что мне кажется странным, тренеру, работающему с командой, может казаться полезным. А сказать определённо можно будет только через 2-3 недели, посмотрев игры. Симмонс в Бруклине, думаю, усиление. Харден «Филадельфии» не подходит. Порзингис — в любой команде пусто-пусто. Он не боец. Макколлум в «Нью-Орлеан» — здесь только про следующий сезон», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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