Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский оценил громкие обмены Симмонса, Хардена, Порзингиса и Макколлума в НБА

Гомельский оценил громкие обмены Симмонса, Хардена, Порзингиса и Макколлума в НБА
Комментарии

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о последних обменах в Национальной баскетбольной ассоциации. Гомельский коснулся переходов Бена Симмонса в «Бруклин Нетс», Джеймса Хардена в «Филадельфию Сиксерс», Кристапса Порзингиса в «Вашингтон Уизардс» и Си Джей Макколлума в «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Это очень субъективно. То, что мне кажется странным, тренеру, работающему с командой, может казаться полезным. А сказать определённо можно будет только через 2-3 недели, посмотрев игры. Симмонс в Бруклине, думаю, усиление. Харден «Филадельфии» не подходит. Порзингис — в любой команде пусто-пусто. Он не боец. Макколлум в «Нью-Орлеан» — здесь только про следующий сезон», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Новость по теме
Владимир Гомельский назвал три причины невыразительной игры ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022