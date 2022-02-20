Леброн Джеймс: дверь для моего возвращения в «Кливленд» не закрыта
Поделиться
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что не исключает своё возможное возвращение в «Кливленд Кавальерс».
«Дверь не закрыта. Не хочу говорить прямо, что вернусь — я просто этого не знаю. Неизвестно, что ждёт меня в будущем. Я даже не знаю, когда стану свободен», — приводит слова Леброна издание Sports Illustrated со ссылкой на The Athletic.
В «Кливленде» Леброн начинал карьеру. За эту команду он провёл семь сезонов, после чего перешёл в «Майами Хит». Спустя четыре года он вернулся в «Кавальерс», где отыграл ещё четыре сезона, прежде чем перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Ранее Джеймс подчеркнул, что последний сезон в карьере хотел бы провести в одной команде вместе с сыном Бронни.
Комментарии
- 20 февраля 2022
-
13:08
-
12:17
-
11:42
-
10:25
-
09:46
-
09:17
-
08:45
-
08:11
-
00:40
-
00:05
- 19 февраля 2022
-
22:43
-
21:59
-
20:49
-
19:59
-
19:29
-
18:36
-
17:28
-
16:40
-
16:06
-
14:58
-
13:51
-
12:52
-
11:39
-
10:55
-
10:13
-
09:22
-
08:39
-
01:00
-
00:07
- 18 февраля 2022
-
23:27
-
22:50
-
21:24
-
20:52
-
19:47
-
18:52
Партнерский контент