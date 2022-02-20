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Леброн Джеймс: дверь для моего возвращения в «Кливленд» не закрыта

Леброн Джеймс: дверь для моего возвращения в «Кливленд» не закрыта
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что не исключает своё возможное возвращение в «Кливленд Кавальерс».

«Дверь не закрыта. Не хочу говорить прямо, что вернусь — я просто этого не знаю. Неизвестно, что ждёт меня в будущем. Я даже не знаю, когда стану свободен», — приводит слова Леброна издание Sports Illustrated со ссылкой на The Athletic.

В «Кливленде» Леброн начинал карьеру. За эту команду он провёл семь сезонов, после чего перешёл в «Майами Хит». Спустя четыре года он вернулся в «Кавальерс», где отыграл ещё четыре сезона, прежде чем перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее Джеймс подчеркнул, что последний сезон в карьере хотел бы провести в одной команде вместе с сыном Бронни.

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