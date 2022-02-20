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Джон Браун III — о возможности принять российское гражданство: это будет забавно

Джон Браун III — о возможности принять российское гражданство: это будет забавно
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Капитан УНИКСа Джон Браун III поделился мыслями о возможности получить росийское гражданство.

«Российское гражданство? Если это возможно, то может быть. Я об этом не задумывался. Это будет забавно. Джон Браун III — россиянин».

Браун также высказался о предстоящем участии в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, где он сыграет за сборную звёзд мира.

«Я счастлив играть в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Это моё первое появление здесь. Это замечательно. Здесь как мои нынешние, так и мои бывшие одноклубники. Каждый — лучший игрок своей команды. Сегодня мы хотим показать конкурентную игру. Я не люблю проигрывать, поэтому посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова капитана УНИКСа «Казанские ведомости».

Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ начнётся в 17:00 мск.

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