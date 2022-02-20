Джон Браун III — о возможности принять российское гражданство: это будет забавно

Капитан УНИКСа Джон Браун III поделился мыслями о возможности получить росийское гражданство.
«Российское гражданство? Если это возможно, то может быть. Я об этом не задумывался. Это будет забавно. Джон Браун III — россиянин».
Браун также высказался о предстоящем участии в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, где он сыграет за сборную звёзд мира.
«Я счастлив играть в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Это моё первое появление здесь. Это замечательно. Здесь как мои нынешние, так и мои бывшие одноклубники. Каждый — лучший игрок своей команды. Сегодня мы хотим показать конкурентную игру. Я не люблю проигрывать, поэтому посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова капитана УНИКСа «Казанские ведомости».
Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ начнётся в 17:00 мск.
- 20 февраля 2022
-
15:48
-
15:09
-
14:20
-
13:08
-
12:17
-
11:42
-
10:25
-
09:46
-
09:17
-
08:45
-
08:11
-
00:40
-
00:05
- 19 февраля 2022
-
22:43
-
21:59
-
20:49
-
19:59
-
19:29
-
18:36
-
17:28
-
16:40
-
16:06
-
14:58
-
13:51
-
12:52
-
11:39
-
10:55
-
10:13
-
09:22
-
08:39
-
01:00
-
00:07
- 18 февраля 2022
-
23:27
-
22:50
-
21:24