Джарретт Аллен ответил на массовый хейт после выбора наряда на Матч звёзд

Центровой «Кливленд Кавальерс» Джарретт Аллен накануне своего первого выступления на Матче всех звёзд подвергся критике со стороны некоторых фанатов за выбор гардероба. На Аллене была повседневная одежда.

Фото можно посмотреть на странице BigBellyBriZ в «Твиттере».

«Это действительно забавно, ведь мне кажется, что с одеждой всё в порядке. А что я должен был надеть? Может, цепочку за 5000 долларов? Это обычная повседневная одежда, в которой я чувствую себя комфортно», — сказал Аллен на пресс-конференции.



Джарретт также разместил соответствующий пост на своей официальной странице в «Твиттере».



«Если вы меня знаете, то вам прекрасно известно, что мне нравится носить повседневную одежду», — написал Аллен.