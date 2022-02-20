Шакил О'Нил опубликовал оригинальный пост с высмеиванием конкурса данков на Матче звёзд

Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил разместил забавный пост в своём «инстаграме», где выразил разочарование конкурсом бросков сверху на Матче звёзд НБА.
«Лучше бы я был там, а не на этом конкурсе данков», — написал Шакил, добавив фото в бассейне.
Фото можно посмотреть на официальной странице Шакила О'Нила в «Инстаграме».
Напомним, победителем спортивного шоу в итоге стал баскетболист «Нью-Йорк Никс» Оби Топпин.
Топпин одержал победу, одолев в финале Хуана Тоскано-Андерсона из «Голден Стэйт Уорриорз», забив сверху с проносом мяча между ног и ударом от щита. Отметим, что ни один данк в конкурсе этого года не получил 50 баллов.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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