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Билли Бэрон выиграл конкурс трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Билли Бэрон выиграл конкурс трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги ВТБ
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Билли Бэрон стал победителем конкурса трёхочковых бросков на Матче звёзд Единой лиги ВТБ.

Участие в соревновании принимали Андрей Воронцевич (УНИКС), Павел Сергеев («Автодор»), Билли Бэрон («Зенит»), Марио Хезонья (УНИКС).

В финале 31-летнему американцу противостоял Марио Хезонья, который набрал 18 очков. У самого Бэрона — 22. Примечательно, что форвард УНИКСа стал первым игроком в истории Матчей звёзд Единой лиги ВТБ, который принимает участие сразу в двух конкурсах. Напомним, хорват также участвует в слэм-данк контесте.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Бэрон лидирует по количеству совершённых (73) и точных (34) трёхочковых, а также идёт третьим по проценту реализации дальних бросков (46,6%).

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