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Марио Хезонья стал победителем конкурса данков на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Марио Хезонья стал победителем конкурса данков на Матче звёзд Единой лиги ВТБ
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В Москве состоялся конкурс по броскам сверху на Матче звёзд Единой лиги ВТБ.

Победителем в итоге стал форвард УНИКСа Марио Хезонья. Участники: Марио Хезонья (УНИКС), Алекс Пойтресс («Зенит»), Джерон Джонсон («Автодор»), Камари Мерфи («Калев»).

Марио Хезонья в финале обошёл по оценкам жюри Алекса Пойтресса. За свой последний данк форвард получил максимальное количество баллов от жюри.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в «Твиттере» Единой лиги ВТБ.

Ранее состоялся конкурс трёхочковых, в котором участвовали Андрей Воронцевич (УНИКС), Павел Сергеев («Автодор»), Билли Бэрон («Зенит»), Марио Хезонья (УНИКС). Победу одержал Бэрон, переигравший Хезонью в финале.

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