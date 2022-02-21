Кевин Дюрант пропустит Матч звёзд НБА из-за смерти бабушки

Игрок «Бруклин Нетс» и капитан Восточной конференции Кевин Дюрант не сможет принять участие в матче всех звёзд НБА из-за смерти бабушки, сообщает инсайдер Шамс Чарания в своём «твиттере».

Напомним, матч всех звёзд НБА пройдёт 21 февраля в Кливленде, начало встречи запланировано на 04:00 мск.

Кевин Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота.

В нынешнем сезоне НБА Дюрант принял участие в 36 матчах, набирая в среднем за матч 29,3 очка, 7,4 подбора, 5,8 передачи, 0,8 перехвата, а также 0,9 блок-шота.