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Стало известно, сколько времени пропустит Крис Пол из-за новой травмы

Стало известно, сколько времени пропустит Крис Пол из-за новой травмы
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол пропустит от 6 до 8 недель из-за новой травмы руки. У баскетболиста диагностирован отрывной переломом большого пальца правой руки. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, Пол получил травму в преддверии Матча всех звёзд. Лидер «Финикса» повредил руку в игре с «Хьюстон Рокетс» (124:121) и не смог продолжить участие в матче. Он был так недоволен развитием событий, что толкнул судью и заработал удаление.

В этом сезоне Пол в среднем набирает 14,9 очка и 10,7 передачи в 57 играх регулярного чемпионата.

Напомним, что регулярный чемпионат Национальной баскетбольной лиги завершается через 7 недель, 10 апреля. Плей-офф стартует 16 апреля.

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