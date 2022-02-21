Стало известно, сколько времени пропустит Крис Пол из-за новой травмы

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол пропустит от 6 до 8 недель из-за новой травмы руки. У баскетболиста диагностирован отрывной переломом большого пальца правой руки. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, Пол получил травму в преддверии Матча всех звёзд. Лидер «Финикса» повредил руку в игре с «Хьюстон Рокетс» (124:121) и не смог продолжить участие в матче. Он был так недоволен развитием событий, что толкнул судью и заработал удаление.

В этом сезоне Пол в среднем набирает 14,9 очка и 10,7 передачи в 57 играх регулярного чемпионата.

Напомним, что регулярный чемпионат Национальной баскетбольной лиги завершается через 7 недель, 10 апреля. Плей-офф стартует 16 апреля.

Ранее трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд поделился мнением о Крисе Поле.