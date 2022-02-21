Майкл Джордан встретился с Лукой Дончичем на Матче звёзд НБА

Легендарный баскетболист Майкл Джордан встретился с молодым лидером «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем во время Матча всех звезд в Кливленде.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Напомним, что словенец представляет именной бренд Джордана Jordan Brand.

Команда Леброна Джеймса со счетом 163:160 обыграла команду Кевина Дюранта. Стефен Карри, игравший за команду Джеймса, стал самым результативным игроком встречи, набрав 50 очков, и был признан самым ценным игроком матча. Самым результативным игроком в составе команды Дюранта стал баскетболист «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, набравший 37 очков.

Ранее Джордан выложил в своём «инстаграме» фотографию с вечеринки, которая была посвящена его дню рождения.