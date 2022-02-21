Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бруклин» определил основную цель на рынке выкупа

«Бруклин» определил основную цель на рынке выкупа
Комментарии

Известный инсайдер Марк Стейн рассказал о том, что команда «Бруклин Нетс» собирается приобрести разыгрывающего Горана Драгича.

Напомним, Горан провёл лишь пять матчей за «Торонто» после перехода из «Майами Хит» прошлым летом. За это время он в среднем набирал 8,0 очка, совершал 3,0 подбора и отдавал 1,8 передачи.

Ранее сообщалось, что «Сан-Антонио Спёрс» достиг договорённости с Драгичем о выкупе контракта, которого ранее выменял перед дедлайном у «Торонто Рэпторс». Игрок станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду.

Позже инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал о том, что «Милуоки Бакс» является главным претендентом на подписание Драгича на рынке выкупа.

Новость по теме
Назван фаворит на подписание Горана Драгича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022