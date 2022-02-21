«Бруклин» определил основную цель на рынке выкупа
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Известный инсайдер Марк Стейн рассказал о том, что команда «Бруклин Нетс» собирается приобрести разыгрывающего Горана Драгича.
Напомним, Горан провёл лишь пять матчей за «Торонто» после перехода из «Майами Хит» прошлым летом. За это время он в среднем набирал 8,0 очка, совершал 3,0 подбора и отдавал 1,8 передачи.
Ранее сообщалось, что «Сан-Антонио Спёрс» достиг договорённости с Драгичем о выкупе контракта, которого ранее выменял перед дедлайном у «Торонто Рэпторс». Игрок станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду.
Позже инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал о том, что «Милуоки Бакс» является главным претендентом на подписание Драгича на рынке выкупа.
Новость по темеНазван фаворит на подписание Горана Драгича
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