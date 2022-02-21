«Бруклин» определил основную цель на рынке выкупа

Известный инсайдер Марк Стейн рассказал о том, что команда «Бруклин Нетс» собирается приобрести разыгрывающего Горана Драгича.

Напомним, Горан провёл лишь пять матчей за «Торонто» после перехода из «Майами Хит» прошлым летом. За это время он в среднем набирал 8,0 очка, совершал 3,0 подбора и отдавал 1,8 передачи.



Ранее сообщалось, что «Сан-Антонио Спёрс» достиг договорённости с Драгичем о выкупе контракта, которого ранее выменял перед дедлайном у «Торонто Рэпторс». Игрок станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду.

Позже инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал о том, что «Милуоки Бакс» является главным претендентом на подписание Драгича на рынке выкупа.