Джоэл Эмбиид рассказал о времени, когда хотел бросить баскетбол

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал о времени, когда хотел бросить карьеру баскетболиста.



«По возвращении в Камерун, я действительно хотел бросить баскетбол и завершить карьеру, потому что тогда я только что перенёс операцию, и все говорили, что я не поправлюсь и никогда не сыграю в лиге. И, конечно, смерть брата сыграла для меня важную роль. Я хотел сдаться и чуть не сделал этого.



По сути, я пропустил два сезона, и каждый день выходили ложные новости. Это было тяжело. Мне пришлось через многое пройти. Но я рад, что продолжал бороться с помощью всех, кто меня окружал. И я счастлив, что теперь я здесь», – приводит слова Эмбиида audacy.com.

В нынешнем сезоне Эмбиид набирает в среднем 29,6 очка и совершает 11,2 подбора за игру.