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Шакил О'Нил назвал трёх игроков, которые смогли забить через него данк

Шакил О'Нил назвал трёх игроков, которые смогли забить через него данк
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Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил назвал имена трёх игроков, которые смогли забить через него данк.

«У меня было всего несколько эпизодов, когда я проигрывал борьбу грудь в грудь и давал сопернику забить через меня. На самом деле, я бы сказал, что за всю мою 19-летнюю карьеру меня окунали в воду всего три раза. Первым был Деррик Коулман. Шаг в сторону, левая рука, он меня поймал. Затем Тим Перри поймал меня на задней линии, а потом Майкл Джордан», — сказал О'Нил.

Недавно О'Нил разместил забавный пост в своём «инстаграме», где выразил разочарование конкурсом бросков сверху на Матче звёзд НБА. Напомним, победителем состязания стал баскетболист «Нью-Йорк Никс» Оби Топпин.

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