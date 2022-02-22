Леброн Джеймс назвал игрока, который напоминает ему себя самого
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказал мнение о звёздном разыгрывающем клуба «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.
«То, как он играет, напоминает мне мой подход. Мы оба представляем тройную угрозу. Мы действуем на подборах, отдаём передачи — каждый из нас нацелен на это. А если кто-то не проявит к нам должного уважения, то пусть считает, что 40 очков мы ему забросим уж точно», — сказал Леброн на пресс-конференции.
Напомним, Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков в седьмом матче плей-офф минувшего сезона.
Ранее Леброн Джеймс показал архивную фотографию, демонстрирующую момент его первой встречи с легендой Национальной баскетбольной ассоциации Майклом Джорданом.
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