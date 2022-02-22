Валдис Валтерс: карьере Кристапса Порзингиса пришёл конец
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Легендарный советский и латвийский баскетболист Валдис Валтерс поделился мыслями об обмене своего соотечественника, тяжёлого форварда Кристапса Порзингиса из «Даллас Маверикс» в «Вашингтон Уизардс».
«Все надеются, что карьера Кристапса перезапустится, но пока ничего на это не указывает. Он не играет, получает травмы. Мне кажется, у Кристапса закончилось время, когда он мог бы считать себя суперзвездой первого или второго уровня.
Нужно понимать подтекст — его обменяли, значит, не верят. Вот почему я думаю, что его карьере пришёл конец», — приводит слова Валтерса Tauta Runa со ссылкой на Privātā Dzīve.
В нынешнем сезоне НБА Кристапс принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 19,2 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 2 передачи.
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