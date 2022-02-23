Джей Джей Редик — о Зайоне Уильямсоне: полное безразличие к команде, организации и городу

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик выступил с критикой в адрес звезды «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне.



«Есть ряд негласных правил поведения, которые каждый игрок в команде должен соблюдать. Я сам не был лучшим игроком ни в одной команде за время карьере. Но мой подход был другим. А что в этом случае — просто полное безразличие к команде, организации и городу. Я сам играл с ним и могу охарактеризовать его как отстранённого товарища по команде», – сказал Редик.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Зайон не участвовал ни в одном матче. Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА. В прошлом сезоне он набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».

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