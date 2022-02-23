Димитрис Итудис — о переходе Кевина Пангоса в ЦСКА: лучше поздно, чем никогда

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с канадским разыгрывающим Кевином Пангосом.
«Мы все приветствуем Кевина Пангоса. Он здесь, в конце концов; говорю так, потому что он знает, что мы хотели его перехода намного раньше. Но лучше поздно, чем никогда. Кевин обязательно добавит нашей игре мыслей, знаний и опыта в созидании. Он в хорошей форме.
Мы с нетерпением ждём, чтобы помочь ему адаптироваться. Товарищи по команде и тренеры сделают всё возможное, чтобы Кевин как можно скорее встроился в нашу систему. Спасибо президенту Андрею Ватутину, руководству и спонсорам за то, что этот переход стал возможен», — приводит слова Итудиса официальной сайт ЦСКА.
Напомним, в скором времени игрок должен пройти медосмотр, после чего соглашение вступит в силу.
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