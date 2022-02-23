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Леброн Джеймс обратился к общественности с важным посланием

Леброн Джеймс обратился к общественности с важным посланием
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своём «инстаграме», представив фото футболки с текстом следующего содержания:

«Никто не рождается с чувством ненависти к кому бы то ни было из-за его цвета кожи, религии или родословной. Люди учатся ненавидеть, но если они этому учатся, то каждый из них может также научиться любить. Ведь любовь более естественно приходит в человеческие сердца, чем то, что ей противоположно».

«Сегодняшний наряд — это что-то большее, чем просто футболка! Это моё сообщение», — подписал также фото Джеймс.

Фото можно посмотреть на странице Леброна Джеймса в «Инстаграме».

Ранее известный телеведущий Стивен Эй Смит заявил, что лицом НБА в настоящее время является звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, а не Леброн.

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