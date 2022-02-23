Инсайдер: «Лейкерс» могут обменять Леброна Джеймса этим летом

Известный обозреватель Брайан Уиндхорст считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс покинет команду ближайшим летом.

«Этим летом «Лейкерс», возможно, придётся обменять Леброна Джеймса. Джеймс был дважды обижен на руководство «Лейкерс» за последние две недели. Впервые, когда оно решило ничего не делать перед дедлайном 10 февраля после того, как Леброн публично и в частном порядке настаивал на перестановках.



Во-вторых, генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка перешагнул черту, когда объявил, что Джеймс поддерживает бездействие. Источник сообщил ESPN, что Леброн не делал этого», — приводит слова Уиндхорста Fadeaway World.

Ранее Джеймс разместил новый пост в своём «инстаграме», показав совместную фотографию с одноклубником Кармело Энтони, разыгрывающим «Финикс Санз» Крисом Полом и трёхкратным чемпионом НБА в составе «Майами Хит» Дуэйном Уэйдом.