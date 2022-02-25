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Названо время дебюта Джеймса Хардена за «Филадельфию»

Названо время дебюта Джеймса Хардена за «Филадельфию»
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Новичок «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден планирует дебютировать за команду в матче с «Миннесотой Тимбервулвз». Об этом на своей странице в «Твиттере» рассказал знаменитый инсайдер Шэмс Чарания.

Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Филадельфией» и «Миннесотой» состоится 26 февраля. Начало встречи в 4:00 по московскому времени.

Напомним, Харден перешёл в «Филадельфию» из «Бруклин Нетс». В нынешнем сезоне НБА он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи.

Ранее известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о последних обменах в НБА, коснувшись также перехода Хардена.

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