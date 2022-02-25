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Евролига предложит проводить домашние матчи российских команд на нейтральных аренах

Евролига предложит проводить домашние матчи российских команд на нейтральных аренах
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Авторитетный инсайдер Донатас Урбонас заявил, ссылаясь на свои источники, что Евролига намерена предложить проводить домашние матчи российских клубов на нейтральных площадках.

«Ожидается, что Евролига предложит проводить домашние матчи российских команд на нейтральных аренах до конца сезона», — написал Урбонос в своём «твиттере».

Напомним, сегодня, 25 февраля, Евролига проводит встречу в онлайн-формате с участием всех 18 команд, участвующих в турнире. На ней обсуждается формат завершающей стадии нынешнего сезона в контексте событий на Украине.

Вчера Евролига отменила сразу три матча 27-го тура регулярного чемпионата с участием российских команд. Под отмену попали домашняя встреча санкт-петербургского «Зенита», а также выездные матчи московского ЦСКА и казанского УНИКСа.

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