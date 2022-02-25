Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» выступил с заявлением из-за неопределённого статуса российских клубов в Евролиге

«Зенит» выступил с заявлением из-за неопределённого статуса российских клубов в Евролиге
Комментарии

Пресс-служба «Зенита» из Санкт-Петербурга опубликовала официальное заявление команды в связи с неопределённым статусом российских клубов в Евролиге на фоне событий на Украине. Соответствующий документ был размещён на официальной странице «Зенита» в «Твиттере».

«Баскетбол должен быть вне политики», — начинается заявление российского клуба.

Напомним, сегодня, 25 февраля, Евролига проводит онлайн-встречу со всеми участниками соревнований. Это 18 команд. В ходе этой встречи обсуждается формат завершающей стадии сезона-2022 на фоне событий на Украине.

Ранее решение Евролиги отменить матчи 27-го тура регулярного чемпионата с участием российских команд прокомментировал президент московского ЦСКА Андрей Ватутин.

Новость по теме
В ЦСКА отреагировали на отмену матча с «Баварией» в Евролиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022