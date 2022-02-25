«Зенит» выступил с заявлением из-за неопределённого статуса российских клубов в Евролиге
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Пресс-служба «Зенита» из Санкт-Петербурга опубликовала официальное заявление команды в связи с неопределённым статусом российских клубов в Евролиге на фоне событий на Украине. Соответствующий документ был размещён на официальной странице «Зенита» в «Твиттере».
«Баскетбол должен быть вне политики», — начинается заявление российского клуба.
Напомним, сегодня, 25 февраля, Евролига проводит онлайн-встречу со всеми участниками соревнований. Это 18 команд. В ходе этой встречи обсуждается формат завершающей стадии сезона-2022 на фоне событий на Украине.
Ранее решение Евролиги отменить матчи 27-го тура регулярного чемпионата с участием российских команд прокомментировал президент московского ЦСКА Андрей Ватутин.
Новость по темеВ ЦСКА отреагировали на отмену матча с «Баварией» в Евролиге
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