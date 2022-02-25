«Зелёна-Гура» объявила о выходе из Единой лиги ВТБ

Польский баскетбольный клуб «Зелёна-Гура» принял решение покинуть ряды участников Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Мы хотели бы поблагодарить Единую лигу ВТБ за три исключительных года соревнований на высоком уровне. Однако в настоящее время есть вещи поважнее баскетбола. Мы выступаем против насилия и войны и потому приостанавливаем наше участие в соревнованиях», — говорится в сообщении польского клуба, размещённом в «Твиттере».
После 13 сыгранных матчей регулярного чемпионата сезона-2021/2022 польский клуб занимал последнее, 12-е место в чемпионате, имея в своём активе 2 победы и 11 поражений.
Вчера, 24 февраля, Единую лигу ВТБ принял решение покинуть «Калев». Ранее пресс-служба турнира прокомментировала это решение эстонской команды.
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