Нидерланды отказались от проведения второго матча со сборной России в квалификации ЧМ-2023

Федерация баскетбола Нидерландов решила отказаться от проведения второго матча с мужской сборной России в рамках квалификации чемпионата мира 2023 года. Такое решение было принято в связи с объявлением президентом России о начале военной спецоперации на Украине.
«Это не политическое заявление, это поиск практичного и безопасного решения для команды. Принимая во внимание все аспекты, в том числе моральные, а также тот факт, что безопасность и благополучие игроков, персонала и общественности имеют первостепенное значение, руководство Федерации баскетбола Нидерландов не может поступить иначе, как отменить воскресную игру в Алмере», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации баскетбола Нидерландов.
Напомним, вчера, 24 февраля, сборная России обыграла баскетболистов национальной команды Нидерландов в матче третьего тура европейской квалификации чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 80:69. Второй матч должен был пройти 27 февраля и начаться в 17:30 мск.
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