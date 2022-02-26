Агент опроверг новость об одностороннем разрыве контракта Торнике Шенгелии с ЦСКА
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Никос Варлас, работающий в агентстве Octagon Europe, которое представляет интересы грузинского тяжёлого форварда ЦСКА Торнике Шенгелии, рассказал, что игрок не разрывал соглашение с армейским клубом, о чём изначально сообщило издание Commersant.ge.
«Шенгелия не делал никаких заявлений ни в одном СМИ. Сейчас он сосредоточен на благополучии своей семьи. Когда будет принято решение о его будущем, он поговорит в первую очередь с ЦСКА», — написал Варлас в своём «твиттере».
Напомним, издание Commersant.ge сообщило, что Торнике принял решение разорвать контракт с ЦСКА в одностороннем порядке и отправиться в Испанию, где в настоящее время находится его семья. Игроком красно-синих Торнике стал летом прошлого года.
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