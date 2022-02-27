В ЦСКА отреагировали на отъезд иностранных игроков клуба

В ПБК ЦСКА отреагировали на решение иностранных игроков Торнике Шенгелии и Иффе Лундберга покинуть команду.

«По семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также её возможными последствиями расположение ЦСКА покинули Торнике Шенгелия и Иффе Лундберг. В ближайшее время на родину также отправятся Марюс Григонис и Йоханнес Фойгтман. Действия игроков являются нарушением условий контракта и клубного регламента, но клуб с пониманием относится к персональной ситуации каждого из баскетболистов. Статус соглашений с игроками будет решён, когда политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется.



Все остальные баскетболисты и тренеры продолжают подготовку к предстоящим матчам по обычному графику.



Клуб следит за развитием ситуации, ориентируясь на решения правительственных организаций и турниров, в которых команда принимает участие», — говорится в заявлении.