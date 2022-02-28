Леброн Джеймс отреагировал на разгромное поражение от «Нью-Орлеана»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (95:123).

«У меня нет ответа на вопрос о том, что произошло в сегодняшний вечер. Они приехали в Финикс, уверенно обыграли их и, очевидно, выбили двери из наших ворот сегодня.

Лично я всегда пытаюсь разобраться для себя, за счёт чего могу стать лучше в том или ином аспекте. И сегодняшние семь потерь, конечно, не способствовали тому, чтобы мы победили.



Проблемы с коленом? Нет, это не сказывается на моей игре», — приводит слова Джеймса ESPN.

Ранее Леброн Джеймс призвал болельщиков калифорнийского клуба не следить за сообщениями эксперта и инсайдера The Athletic Билла Орама.