Эксперт: такое поражение от «Нью-Орлеана» может привести к отставке Вогеля

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель может быть уволен после разгромного поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (95:123).

«Нью-Орлеан Пеликанс» сегодня хорошенько обработали «Лейкерс». К сожалению, такой разгром может стоит Вогелю работы!



Лично я не считаю, что Вогеля надо увольнять, но не представляю, что на такой позор не будет никакой реакции», — написал Перкинс в своём «твиттере».

Леброн Джеймс из «Лейкерс» в прошедшем матче заработал 32 очка. 22 очка у Си Джея Макколлума из «Пеликанс». Литовский баскетболист гостей Йонас Валанчюнас заработал 19 очков и записал на свой счёт дабл-дабл.

Ранее сам Джеймс прокомментировал это поражение.