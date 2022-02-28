Источник: испанские команды согласны играть с российскими в Евролиге

Испанские команды, участвующие в Евролиге, согласны проводить игры с российскими, сообщает «Р-спорт» со ссылкой на свой источник.

«В клубах говорят, что решение об отказе играть с россиянами насаждается сверху. Сами они не имеют никакого отношения к этому и готовы встречаться с российскими командами на площадке», — сообщает источник.

Напомним, Испанию в Евролиге представляет «Барселона», «Реал Мадрид» и «Баскония». От России в соревнованиях выступают ЦСКА, «Зенит» и УНИКС.

Напомним, ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес предложил Европейскому союзу исключить российские команды из еврокубков. Помимо баскетбольных команд, эта мера может коснуться и футбольный клуб «Спартак».