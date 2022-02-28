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SDNA: российские клубы обратились к Евролиге с просьбой перенести их матчи

SDNA: российские клубы обратились к Евролиге с просьбой перенести их матчи
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Стало известно, что российские клубы, участвующие в Евролиге, обратились к организации с просьбой перенести их матчи в турнире на один месяц, сообщает издание SDNA.

В связи с событиями на Украине Евролига ранее приняла решение о переносе домашних матчей российских команд на нейтральные площадки. Иностранные игроки в последние дни покидают российские клубы из соображений безопасности.

Напомним, от России в соревнованиях выступают ЦСКА, «Зенит» и УНИКС.

Ранее сообщалось, что испанские команды, участвующие в Евролиге, согласны проводить игры с российскими, несмотря на то что министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес предложил Европейскому союзу исключить российские команды из всех еврокубков.

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Источник: испанские команды согласны играть с российскими в Евролиге
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