«Виртус» хочет подписать уехавшего игрока ЦСКА

Итальянский клуб «Виртус» проявляет серьёзную заинтересованность в подписании разыгрывающего московского ЦСКА Дэниела Хэкетта. Об этом сообщает издание BasketNews, ссылаясь сразу на несколько источников.
Клуб из Италии готов предложить игроку выгодную сделку.
Ранее уже сообщалось об интересе к Хэкетту со сторону «Валенсии». Кроме того, сообщалось, что игрок покинул расположение армейцев.
Напомним, в январе Хэкетт дважды подряд был признан MVP тура Евролиги. В матче с АСВЕЛом (90:83) Дэниел набрал 27 очков (6/8 двухочковых, 3/4 трёхочковых, 6/7 штрафных), пять подборов и четыре передачи при рейтинге эффективности 38 баллов (рекорд карьеры). Таким образом, он дважды подряд был признан самым ценным игроком тура, до этого ни разу за время выступления в Евролиге не получая этот статус.
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