Источник: американец Айзея Канаан покинул расположение УНИКСа

Американский разыгрывающий УНИКСа Айзея Канаан принял решение покинуть расположение УНИКСа. Об этом в своём «твиттере» рассказал журналист Артём Комаров.



По сведениям источника, игрок покинул Россию.



Канаан выступает в составе казанского клуба с 2020 года. В Единой лиге ВТБ прошлого сезона он в среднем набирал 14,3 очка, 2,6 подбора и 2,4 передачи за игру. В Еврокубке-2021 американец набирал 14,1 очка, 2,9 подбора и 3,1 передачи. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Айзея принял участие в 12 матчах, в которых в среднем набирал 12,8 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 1,1 передачи.



После 15 матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС занимает первое место, имея в активе 13 побед и 2 поражения.

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