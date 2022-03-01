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Источник: два иностранца не вернутся в «Парму» после матчей за свои сборные

Источник: два иностранца не вернутся в «Парму» после матчей за свои сборные
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Трое иностранных баскетболистов «Пармы» не будут в расположении клуба в ближайшее время. Как сообщает телеграм-кагал «Перехват», американец Джеремайя Хилл уже покинул Пермь, а поляк Марсель Понитка и представитель Латвии Марекс Мейерис после выступлений за свои национальные команды не вернутся в Российскою Федерацию.

Ранее сообщалось, что «Парму» покинул главный тренер Казис Максвитис, а также Адас Юшкявичюс и Эйгирдас Жукаускас.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Парма» после 11 сыгранных матчей занимает пятое место. В активе клуба из Перми 7 побед и 4 поражения. Возглавляет турнирную таблицу казанский УНИКС.

Ранее сообщалось, что американский разыгрывающий УНИКСа Айзея Канаан принял решение покинуть расположение казанского клуба.

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Источник: американец Айзея Канаан покинул расположение УНИКСа
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