«Лейкерс» потерпели домашнее поражение от «Далласа», несмотря на дабл-дабл Леброна

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Даллас Маверикс». Победу в нём одержал «Даллас» со счётом 109:104.



Значительный вклад в успех гостей внёс Лука Дончич – 25 очков. У «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 26 очков и 12 подборов.

Напомним, контракт Леброна Джеймса с клубом рассчитан до 2023 года.



После 60 игр регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Лейкерс» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 27 побед и 33 поражения.



Ранее Джеймс высказался по поводу поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (95:123).