«Лейкерс» потерпели домашнее поражение от «Далласа», несмотря на дабл-дабл Леброна
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Даллас Маверикс». Победу в нём одержал «Даллас» со счётом 109:104.
Значительный вклад в успех гостей внёс Лука Дончич – 25 очков. У «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 26 очков и 12 подборов.
Напомним, контракт Леброна Джеймса с клубом рассчитан до 2023 года.
После 60 игр регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Лейкерс» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 27 побед и 33 поражения.
Ранее Джеймс высказался по поводу поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (95:123).
Комментарии
- 2 марта 2022
-
08:55
-
08:01
-
00:02
- 1 марта 2022
-
23:31
-
22:37
-
21:45
-
20:32
-
19:33
-
18:02
-
17:45
-
16:57
-
16:08
-
15:02
-
13:36
-
11:53
-
10:40
-
09:13
-
06:45
-
06:04
-
00:01
- 28 февраля 2022
-
22:54
-
20:53
-
19:54
-
19:07
-
18:40
-
18:13
-
18:07
-
17:58
-
17:13
-
16:45
-
15:48
-
14:26
-
13:30
-
12:38
-
11:59
Партнерский контент