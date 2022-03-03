Вогель рассказал, при каких условиях «Лейкерс» смогут побороться за победу в НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель считает, что его команда ещё не потеряла все шансы на победу в нынешнем сезоне НБА.

После 61 игры регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Лейкерс» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 27 побед и 34 поражения.

«Если Энтони Дэвис сможет вернуться в строй, и мы наберём правильный темп, попадём в первом матче плей-офф на команду, которая нам удобна, то у нас появится шанс загореться вновь и выиграть чемпионат», — приводит слова Вогеля Fadeaway World.

Ранее лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал ситуацию в команде после поражения от «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА.