Вогель рассказал, при каких условиях «Лейкерс» смогут побороться за победу в НБА
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель считает, что его команда ещё не потеряла все шансы на победу в нынешнем сезоне НБА.
После 61 игры регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Лейкерс» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 27 побед и 34 поражения.
«Если Энтони Дэвис сможет вернуться в строй, и мы наберём правильный темп, попадём в первом матче плей-офф на команду, которая нам удобна, то у нас появится шанс загореться вновь и выиграть чемпионат», — приводит слова Вогеля Fadeaway World.
Ранее лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал ситуацию в команде после поражения от «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА.
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