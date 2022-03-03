Леброн Джеймс: я стал праворуким баскетболистом благодаря Джордану и Хардуэю

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, что стал хорошо играть правой рукой благодаря легендарным Майклу Джордану и Пенни Хардуэю.

«Понятия не имею, как я стал праворуким баскетболистом. Думаю, это произошло благодаря Майклу Джордану и Пенни Хардуэю, парням, на которых я равнялся в детстве. Видя, как эти ребята бросают правой, я пытался быть похожим на них, несмотря на то что я в основном левша. Я не часто берусь за такие броски, но способен их делать. Я работаю над своим мастерством, я работаю над обеими руками», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

Ранее Джеймс прокомментировал ситуацию в команде после поражения от «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА.