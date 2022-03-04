Источник: главный тренер «Автодора» покинул команду

Македонский тренер «Автодора» Эмиль Райкович принял решение покинуть саратовскую команду. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».
Специалист покинул клуб через день после того, как российская команда была исключена из розыгрыша Кубка ФИБА, в котором она добралась до стадии 1/4 финала.
Отмечается, что, помимо Райковича, из России улетел также его помощник Марко Величкович. Команду возглавит Владислав Коновалов, работавший в штабе Райковича.
Из иностранных игроков в Саратове на сегодняшний день остались только американец Джерон Джонсон и хорват Желько Шакич.
На следующей неделе состав команды должен пополнить Александр Петенев, в середине января отправившийся в аренду в Суперлигу. Кроме того, в клубе прорабатывают вариант по возвращению из аренды Никиты Михайловского — в настоящее время он выступает в Австралии.
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