Леброн Джеймс отреагировал на крупное поражение в матче с «Лос-Анджелес Клипперс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Лос-Анджелес Клипперс» (111:132). Леброна также спросили о сезонной серии с «Клипперс», которая сложилась со счётом 0-4 не в пользу «Лейкерс».



«Клипперс» лучше нас в этом сезоне», – приводятся слова Джеймса на странице журналиста Мелиссы Рохлин в «Твиттере».



После 62 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» занимает девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 27 побед и 35 поражений. В следующем матче «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт Уорриорз». Матч состоится 6 марта. Начало — в 4:30 по московскому времени.

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