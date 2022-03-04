УНИКС назвал иностранных игроков, которые остались в распоряжении клуба

Пресс-служба УНИКСа обратилась к болельщикам казанской команды, попросив их поддержать клуб в следующем матче Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск».
«В настоящее время тренировочный процесс проходит в штатном режиме. Команда продолжает подготовку к матчам чемпионата под руководством тренерского штаба во главе с Велимиром Перасовичем. Помимо российских баскетболистов, в расположении УНИКСа остаются форвард Марио Хезонья, центровой Тони Джекири и защитник О Джей Мэйо. Планируется привлечение к тренировочному и игровому процессу с основным составом ведущих игроков молодёжной команды. Остальные иностранные баскетболисты покинули расположение клуба», — говорится в сообщении клуба.
Матч между УНИКСом и «Цмоки-Минск» состоится 6 марта. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
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