Эксперт — о Расселле Уэстбруке: он может лишиться места в НБА

Журналист и эксперт Fox Sports Джейсон Макинтайр высказал мнение, согласно которому разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук может потерять место в НБА в 2023 году, когда истечёт его действующий контракт.



«Рассел Уэстбрук просто не прижился в Лос-Анджелесе. Жаль, но я действительно не исключаю, что после того, как контракт Расса истечёт, он может лишиться места в НБА. Это похоже на ситуацию с Алленом Айверсоном, который записывал на свой счёт по 20 очков, но никак не хотел садиться на скамейку запасных, даже когда постарел и стал более подвержен травмам. Когда кто-то становится уже не таким точным, а спортивные способности начинают давать сбои, какое у него может быть будущее? Для чего было брать его в команду? Сейчас я лишь надеюсь, что его турне с «Лейкерс» закончится хорошо», — сказал Макинтайр в эфире UNDISPUTED.

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