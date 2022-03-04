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«Виртус» и «Валенсия» проявляют интерес к Торнике Шенгелии

«Виртус» и «Валенсия» проявляют интерес к Торнике Шенгелии
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Баскетбольный клуб «Виртус» из Болоньи и испанская «Валенсия» проявляют интерес к бывшему форварду ЦСКА Торнике Шенгелии. Об этом сообщает журналист Лука Д’Алессандро у себя в «твиттере» со ссылкой на источники в Sky Sports.

В официальном заявлении ЦСКА говорилось о том, что Шенгелия покинул команду «по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также её возможными последствиями". Также из расположения московского клуба уехал датчанин Иффе Лундберг.

Контракты с игроками не были разорваны, а статус соглашений с ними будет решён, когда «политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется».

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.

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