«Виртус» и «Валенсия» проявляют интерес к Торнике Шенгелии

Баскетбольный клуб «Виртус» из Болоньи и испанская «Валенсия» проявляют интерес к бывшему форварду ЦСКА Торнике Шенгелии. Об этом сообщает журналист Лука Д’Алессандро у себя в «твиттере» со ссылкой на источники в Sky Sports.

В официальном заявлении ЦСКА говорилось о том, что Шенгелия покинул команду «по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также её возможными последствиями". Также из расположения московского клуба уехал датчанин Иффе Лундберг.

Контракты с игроками не были разорваны, а статус соглашений с ними будет решён, когда «политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется».

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.