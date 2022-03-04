«Виртус» и «Валенсия» проявляют интерес к Торнике Шенгелии

Баскетбольный клуб «Виртус» из Болоньи и испанская «Валенсия» проявляют интерес к бывшему форварду ЦСКА Торнике Шенгелии. Об этом сообщает журналист Лука Д’Алессандро у себя в «твиттере» со ссылкой на источники в Sky Sports.
В официальном заявлении ЦСКА говорилось о том, что Шенгелия покинул команду «по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также её возможными последствиями". Также из расположения московского клуба уехал датчанин Иффе Лундберг.
Контракты с игроками не были разорваны, а статус соглашений с ними будет решён, когда «политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется».
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.
- 4 марта 2022
-
20:48
-
19:57
-
18:52
-
17:58
-
15:59
-
15:11
-
14:31
-
13:34
-
12:34
-
12:06
-
11:31
-
10:40
-
09:58
-
09:16
-
08:55
-
06:36
-
00:54
- 3 марта 2022
-
23:49
-
22:58
-
22:01
-
21:00
-
20:16
-
19:53
-
18:51
-
17:41
-
16:47
-
15:51
-
14:48
-
13:46
-
12:31
-
12:06
-
10:42
-
09:34
-
08:37
-
07:23