В «Парме» рассказали об иностранцах, которые покинули команду
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Пресс-служба пермской «Пармы» объявила об уходе из клуба шестерых иностранных игроков.
Российскую команду покинули литовцы Адас Юшкявичюс, Эйгирдас Жукаускас, представитель Латвии Марекс Мейерис, американец Джеремайя Хилл, поляк Марсель Понитка и белорусский баскетболист Артём Параховский.
Из коллектива ушёл главный тренер Казис Максвитис, а также его ассистенты Гинтарас Каджюлис и Робертинас Вилимас.
Напомним, в турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Парма» после 11 сыгранных матчей занимает пятое место. В активе клуба из Перми 7 побед и 4 поражения. Возглавляет турнирную таблицу казанский УНИКС.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Пармы» может стать старший тренер команды Вячеслав Шушаков.
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