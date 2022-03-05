В «Парме» рассказали об иностранцах, которые покинули команду

Пресс-служба пермской «Пармы» объявила об уходе из клуба шестерых иностранных игроков.

Российскую команду покинули литовцы Адас Юшкявичюс, Эйгирдас Жукаускас, представитель Латвии Марекс Мейерис, американец Джеремайя Хилл, поляк Марсель Понитка и белорусский баскетболист Артём Параховский.



Из коллектива ушёл главный тренер Казис Максвитис, а также его ассистенты Гинтарас Каджюлис и Робертинас Вилимас.



Напомним, в турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Парма» после 11 сыгранных матчей занимает пятое место. В активе клуба из Перми 7 побед и 4 поражения. Возглавляет турнирную таблицу казанский УНИКС.



Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Пармы» может стать старший тренер команды Вячеслав Шушаков.