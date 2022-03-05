Леброн Джеймс объяснил, почему пока не станет завершать карьеру
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, почему в настоящее время не планирует завершать карьеру.
«Это просто внутри меня. Я люблю соревноваться, люблю побеждать. Мне нравится играть в эту игру. Потому что я прекрасно знаю, что в какой-то момент уйду. Так что, чёрт возьми, почему бы не попытаться выжать из себя как можно больше, прежде чем уйти. Почему нет? Ведь я до сих пор в полном порядке. Каждый сезон для меня сродни кино, а я в нём будто звезда. Чувствую себя Бэтменом, Чёрной Пантерой, да всеми ими», — сказал Леброн в интервью на канале UNINTERRUPTED в YouTube.
Ранее Леброн прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Лос-Анджелес Клипперс» (111:132).
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