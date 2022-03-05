Эксперт назвал игрока «Лейкерс», который не заслуживает того, чтобы находиться в команде

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит высказался о разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселле Уэстбруке, который ранее довольно в резкой форме ответил одному из журналистов во время пресс-конференции.
«Когда я увидел, как Расселл Уэстбрук сказал то, что он сказал… В общем послушайте, у него плохой сезон, мы все это понимаем. Но он по-прежнему тот же самый Расселл Уэстбрук, и в течение года многие зачастую несправедливо атаковали его. Лично я считаю, что он всегда стремится быть бескорыстным. Он не из тех, кому всё равно, он никогда не обманывал нас, всегда старался.
Но когда я наблюдал за ним на послематчевой пресс-конференции, то в первый раз подумал: «Он не заслуживает того, чтобы быть в «Лейкерс». Я никогда не слышал, чтобы кто-либо из игроков «Лос-Анджелеса» за всё время, что я слежу за этой командой, сказал: «У меня нет никаких ожиданий». Сами клубные цвета приносят ожидания. У команды 17 титулов», — сказал Эй Смит в интервью на канале ESPN в YouTube.
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