Источник: УНИКС судится со своим американским игроком

Казанский УНИКС подал в суд на американского форварда команды Джаррелла Брэнтли. Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер Иен Бэгли.



По сведениям источника, казанский клуб не устроил тот факт, что Брэнтли вместе с женой и дочкой покинул Россию до того, как руководство УНИКСа позволило иностранным игрокам вернуться на родину. Российский клуб хочет востребовать компенсацию в размере $ 250 000.



Отмечается, что Джаррелл может попытаться завершить сезон в G-лиге, но казанская команда может предпринять попытку заблокировать эту возможность, поскольку для этого требуется разрешение российского коллектива.



В своём дебютном сезоне-2019/2020 Брэнтли вошёл в символическую пятёрку и в сборную новичков G-лиги НБА, показав в составе фарм-команды «джазменов» «Солт-Лейк-Сити Старз» солидную статистику, набирая в среднем 18,9 очка, 7,7 подбора, 3,6 ассиста и 1,5 перехвата за игру. В УНИКС перешёл в сентябре прошлого года.