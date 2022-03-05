Источник: УНИКС судится со своим американским игроком

Казанский УНИКС подал в суд на американского форварда команды Джаррелла Брэнтли. Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер Иен Бэгли.
По сведениям источника, казанский клуб не устроил тот факт, что Брэнтли вместе с женой и дочкой покинул Россию до того, как руководство УНИКСа позволило иностранным игрокам вернуться на родину. Российский клуб хочет востребовать компенсацию в размере $ 250 000.
Отмечается, что Джаррелл может попытаться завершить сезон в G-лиге, но казанская команда может предпринять попытку заблокировать эту возможность, поскольку для этого требуется разрешение российского коллектива.
В своём дебютном сезоне-2019/2020 Брэнтли вошёл в символическую пятёрку и в сборную новичков G-лиги НБА, показав в составе фарм-команды «джазменов» «Солт-Лейк-Сити Старз» солидную статистику, набирая в среднем 18,9 очка, 7,7 подбора, 3,6 ассиста и 1,5 перехвата за игру. В УНИКС перешёл в сентябре прошлого года.
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