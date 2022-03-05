УНИКС может потребовать у американского форварда Брэнтли вернуть все деньги по контракту

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв рассказал, что команда стремится к мирному разрешению спора с американским форвардом Джарреллом Брэнтли. Ранее стало известно, что казанский клуб не устроил тот факт, что Брэнтли вместе с женой и дочкой покинул Россию до того, как УНИКС позволил иностранным игрокам вернуться на родину. Российский клуб хочет востребовать компенсацию в размере $ 250 тыс.
«Мы примем обоюдоприемлемое решение с игроком. Скорее всего, расстанемся по-хорошему, но можем потребовать вернуть все деньги, которые он получил в УНИКСе, поскольку Брэнтли разорвал контракт в одностороннем порядке и не в силу форс-мажорных обстоятельств. Он просто принял рекомендацию посольства США в России покинуть нашу страну. Но пока мы окончательно не решали, что и как будем делать с Брэнтли», — приводит слова Богачёва «Татар-информ».
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