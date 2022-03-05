Марк Стейн: Уэстбрук не будет выступать за «Лейкерс» в следующем сезоне

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук не будет выступать за команду в следующем сезоне, сообщает инсайдер Марк Стейн в своём «твиттере». По информации источника, нынешняя конфликтная ситуация делает «невозможным» продолжение сотрудничества между игроком и командой.
После 62 игр регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Лейкерс» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 27 побед и 35 поражений.
Звёздный разыгрывающий может активировать опцию игрока и заработать $ 47,1 млн за следующий сезон. Его показатели на данный момент составляют 18,1 очка, 7,7 подбора и 7,3 передачи в среднем за игру.
Ранее инсайдер Билл Орам высказался о взаимоотношениях между главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнком Вогелем и защитником команды Расселлом Уэстбруком.
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