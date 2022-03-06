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Стефен Карри: я не позволю нам быть такой командой!

Стефен Карри: я не позволю нам быть такой командой!
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоациации с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:124).

«В какой-то момент у нас появился менталитет проигравшего. Но мы не та команда. Я не позволю нам быть такой командой! Мы показали, кто мы такие, когда только начинал этот сезон. Чувствую, что мы сможем вернуться к тому, что было», — сказал Стефен после матча.

В составе «Лос-Анджелеса» самый значительный вклад в победу внёс знаменитый форвард Леброн Джеймс, набравший в этой встрече 56 очков и совершивший 10 подборов. Наиболее результативным игроком «Уорриорз» стал Карри – в его активе 30 очков, 4 подбора и 1 результативная передача.

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